CHP'li belediye, denize sıfır arsasını Cengiz İnşaat’a sattı

CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi’ndeki denize sıfır arazisini 20 milyon lira bedelle, aynı arsada pay sahibi olan Cengiz İnşaat’a sattı.

A3 Haber'den Serdar Öztürk'ün haberine göre, belediyenin arsayı iktidar partisi AKP’ye yakınlığı ile bilinen ve “milletin a…na koyacağız” sözleri ile tanınan Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat’a satması İzmir’de günün konusu oldu ve tepkilere yol açtı.

Belediyenin sattığı denize sıfır arsa üzerinde 2012 yılında yapılan imar planı değişikliğine göre sınırsız kat yapma olduğu öğrenildi.

Borç yükünü azaltmak

Karşıyaka Belediyesi de pek çok belediye gibi geçmişten gelen borçlarını çevirebilmek için bir süre önce belediye ait arsaları satma kararı aldı. Meclis tarafından, 01 Kasım 2019 gün ve 196 sayılı karar ile 3194 sayılı kanunun 17 maddesi ve 5394 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendine göre, öncelikle aynı parseldeki diğer hissedara satışına karar verildi.

Oluşturulan kıymet takdir komisyonun 15 Kasım 2019 tarihli 229301/2705945 sayılı raporu ile 2293,01 metre karelik belediye hissesinin metre karesi 14 bin TL’den toplam 32 milyon 102 bin 140 TL. bedelle satılmasını takdir etti. Bedelin parseldeki diğer hissedara satışı 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere satışı, belediye encümenin 26 Kasım 2019 gün ve 183 sayılı kararı ile uygun görüldü.

Cengiz İnşaat itiraz etti

Takdir komisyonunun belirlediği satış fiyatını yüksek bulan Cengiz İnşaat ise 25 Aralık 2019’da itiraz ederek, denize sıfır söz konusu arsa için metre karesi 7 bin TL’den teklif verdi. Cengiz’in bu dilekçesi belediye encümenin 31 Aralık 2019 gün ve 2650 sayılı karar ile reddedildi. Teklifi reddedilen Cengiz İnşaat bu kez 30 Ocak 2020 tarihinde belediye yeniden başvurarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin hazırlamış olduğu 22 Ocak 2020

Tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporu’na dayanarak bu kez de metre karesi 8 bin 700 TL’den toplam 20 milyon TL teklif etti.

Encümen yeniden toplandı

Cengiz İnşaat’ın yeni teklifi üzerine yeniden toplanan Karşıyaka Belediyesi Encümeni,

04 Şubat 2020 gün ve 316 sayılı kararıyla satışa konu 25470 ada 2 parseldeki belediye hissesinin 2012 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hazırlanan ihale yöntem ve satışların günümüze uyarlanması yönündeki hesaplama sına uygun görülerek satışına karar verildi.

Belediye encümeni kararında şöyle denildi.

“Emlak ve İstimlak Müdürlüğu ‘nün 6 Şubat 2020 tarih ve 45914605-756.02-E.659 sayılı teklifinde yer alan 06 Şubat 2020 tarihli rapor ile yine Emlak ve İstimlak Müdürlüğu ‘nün 3 Şubat 2020 tarih ve 45914605-756.02-E.603 sayılı teklifi ve ek 22 Ocak 2020 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporu birlikte incelenmiş olup; Karşıyaka-Şemikler Mahallesi 25K-IIa/d pafta 25470 ada 2 parseldeki 27 bin 059,45 metre kare alanlı taşınmazın, belediyemize ait olan 229301/2705945 (2293,01 m2) hissesinin metre karesi 8 bin 700,00 TL. ‘den 20 milyon TL. bedelle parseldeki diğer hissedara satışı 3194 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince uygun görülerek, gereği için evrakın müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.”

Denize sıfır sınırsız kat

Karşıyaka Belediyesi tarafından parseldeki diğer ortak olan Cengiz İnşaat’a satışı yapılan arsa, Şemikler’de denize sıfır en büyük arazilerden biri. 27 bin metre kareden büyük arsanın deniz tarafında yapımı tamamlanmayan yat limanı da bulunuyor. Karşıya Belediyesi söz konusu arsa için 18 Eylül 2012 tarihli 1/1000 ölçekli plan notunda bina yüksekliği için “serbest” diyerek araziye gökdelen yapılabilmesinin de önünü açtığı belirlendi.

Öte arazinin 8 Eylül 2015 tarihinde Cengiz İnşaat tarafından diğer ortaklardan alınarak tevhit işlemi uygulandığı öğrenildi.

Karşıyaka Belediyesi’nin kendi arsasını 20 milyon TL’ye Cengiz İnşaat’a satması parti içinde de tartışmalara yol açtı.

CHP’li belediyelerin iktidar partisi AKP’ye yakınlığı ile bilinen Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat’a yaptıkları satışa kimi partililer tepki göstererek, “Halkçı belediyecilik bu mu? Halka mı hizmet edeceğiz ranta mı” diye tepkilerini dile getirdiler.