CHP'li belediye 'beşli çeteye' ihale verdi, kriz başka yerde çıktı...

AKP iktidarında aldığı ihalelerle gündeme gelen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "beşli çete" tanımlamasını yaptığı bir holding CHP'li belediyeden ihale aldı.

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 23 Kasım tarihinde “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ihalesi düzenledi.

İhaleyi Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi aldı.

CHP'li belediyenin Limak'a verdiği bu ihale, AKP'nin bir diğer ihale şampiyonu Cengiz Holding'i rahatsız etti.

Kriz çıktı

Birgün'ün haberine göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, ihale dosyasında eksiklikleri olduğunu belirterek, Limak’ı Kamu İhale Kurumu’na şikâyet etti. Kamu İhale Kurumu da oy çokluğuyla “İhalede mevzuata aykırılıklar tespit ederek, Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin verdiği teklifin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasına” karar verdi. Böylece, Limak, ihale sürecinden elenmiş oldu.

Kamu İhale Kurumu’nun 13 Ocak tarihinde yayımladığı bir başka tutanakta da dikkat çeken bir şikâyet başvurusu yer aldı. Tutanağa göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim 2020’de “109 adet otobüs alımı için” bir ihale düzenledi. İhaleyi de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce Saray’ın bahçesinde sürücüsüz elektrikli otobüsünü test ettiği Karsan Otomotiv Şirketi’nin aldığı açıklandı. Ancak Ethem Sancak’ın BMC Otomotiv Şirketi, Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç’ın sahibi olduğu şirketin aldığı ihaleyi şikâyet etti. BMC, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi alan Karsan Otomotiv’in belgelerinin eksik olduğunu ileri sürdü. Kamu ihale Kurumu ise “İhaledeki mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğunu” belirterek ihaleyi iptal etmedi.