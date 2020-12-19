CHP'li belediye başkanından istifa açıklaması

Uzun süre koronavirüs tedavisi kapsamında yoğun bakımda kalan ve kısa süre önce taburcu olarak yeniden görevine dönen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı partililere tepki göstermiş, koltuk peşine düştüklerini söylemişti.

Eleştirilerini sürdüren Böcek, “Şunu samimiyetle söylüyorum. Ben aile terbiyesi ve devlet terbiyesi almış birisi olarak çeyrek asır gibi Antalya’da doğup büyüdüğü yere hizmet eden birisiyim. Ben ölüm döşeğindeyken, bazen ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Dışardan ben hiçbir partiden bunları duymadım. Ancak şunu söyleyeyim. Genel Başkanım ziyaretime geldi. Telefonla tekrar görüşüyoruz. Belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Ama ben Mevlana’nın ‘Dün dünde kaldı cancağazım, bugün güzel şeyler söylemek lazım’ dediği gibi. Ben aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum. Yani kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı" dedi.

Böcek, CHP'den istifa edeceğine ilişkin iddialara da yanıt verdi:

“Hayır. Şu anda hiçbir şekilde. Siyasi anlamda ben parti üstü birisiyim. O yüzden bir sıkıntımız yoktur. Ben zaten biliyorsunuz. Seçimlerde Antalya’da söylemim şuydu; Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan, Atatürk’ün devrimlerine inanan herkesin adayıyım dedim. İttifakın adayıyım. Bu yüzden hiçbir sıkıntı yoktur. Parti üstü davranıyorum. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Ve bu anlamda gayet işimize devam ediyoruz.”