CHP'li belediye başkanına 'deve sidiği' paylaşımı nedeniyle hapis cezası

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabından yaptığı "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arap’ın ümmeti değiliz" paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karakayalı hakkında İslam peygamberi Muhammed'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı.

İHA'nın aktardığına göre mahkeme Karakayalı hakkında 7,5 ay hapis cezasına karar verirken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Karakayalı hakkında ilçe kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.