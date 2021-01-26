CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti, İnce'nin partisine katılacağını duyurdu

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ettiğini, İnce'nin kuracağı partiye katılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Antalya'nın İbradı ilçesinin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkuru, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İnce'nin kuracağı partiye katılacağını duyurdu:

"Antalya'ya onlarca defa gelen genel başkanımız AKP'den aldığımız, 34 sene sonra CHP bayrağını diktiğimiz İbradı'ya, istememize rağmen hiç uğramadı. Sonra kırsaldan neden oy alamıyoruz diye yakınıyoruz. Her hafta bir gaf yapmakta etkin muhalefet yapmak yerine AKP Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim."

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AA, Muharrem İnce'nin partisinin adını duyurdu