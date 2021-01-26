Antalya'nın İbradı ilçesinin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Küçükkuru, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İnce'nin kuracağı partiye katılacağını duyurdu:
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti, İnce'nin partisine katılacağını duyurdu
Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ettiğini, İnce'nin kuracağı partiye katılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Antalya'nın İbradı ilçesinin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Küçükkuru, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İnce'nin kuracağı partiye katılacağını duyurdu: