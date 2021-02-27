CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran sanığın ifadesi ortaya çıktı

Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i vuran tutuklu sanık Evren Erdem'in ifadesi ortaya çıktı.

İddianamede tutuklu sanıklar Evren Erdem, Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ile tutuksuz sanıklar B.E., G.K., K.A., L.A., M.E.Ş., M.S.K. hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silah kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal", "suçluyu kayırma ve kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı.

DHA'nın haberine göre, olayın bir numaralı sanığı Evren Erdem ise ifadesinde şunları kaydetti:

'Salda Lake' isimli oteli işletiyorum. Covid-19 salgının başlaması ile işlerim kötüye gitti ve otel içerisindeki restoranı kapattık. Bu süreçte gelir elde edemedik. Otelin kirası, suyu, elektriği gibi bazı ödemeler aksadı. Bu sebepten dolayı otelin tahliye edileceğini öğrendim. Otelle ilgilenen Şenol Gürcan'a ait telefonla Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'i aradım.

Salgın nedeniyle ödemelerin geciktiğini, borcumuzu ödeyeceğimi belirterek süre istedim. Belediye Başkanı da 'Burayı 15 gün içinde boşaltacaksın, yapacak bir şey yok' dedi. Bu durum bana adil gelmedi ve o gün başkanı vurmaya karar verdim. Bu sırada Şenol Gürcan'ın benim adımı kullanarak belediye başkanını tehdit ettiğini öğrendim. Bunu duyunca kızdım. 'Ben kimseyi tehdit etmem, ne yapacaksam onu yaparım' dedim.

Olaydan 15 gün önce K.A.'dan 25 bin liraya iki silah alıp otelin kasasına koydum. Belediye başkanını vuracağımdan K.A. ve Şenol Gürcan dışında kimsenin haberi yoktu. K.A. geçmiş tarihlerde kendisine belediye tarafından kiralanan yerlerin ihalelerinin iptal edilmesinden dolayısıyla belediye başkanına husumet beslediği ve ona zarar vermek istediği için silahları ucuza verdi. Başkanı vuracağımı bilmesine rağmen beni engellemedi."

Olay günü kendi kullandığı araçla başkanın evine gittiğini anlatan Evren Erdem, şöyle devam etti:

"Arabada Deniz Bağ ile L.A. da vardı. Arabadan indim. Başkana saldırı yapmayı düşündüm ama öldürüp öldürmeme konusunda bir kararım olmadı. Zile bastım, başkan kapıyı açtı. İddia edildiği gibi kendimi polis olarak falan tanıtmadım. Başkan kapıyı açar açmaz elimdeki silahla başkanın ayaklarına ateş ettim.

Bu sırada başkanın eşi de gelerek 'Yapma, yeter' diye bağırdı. Başkanın eşini gördükten sonra pişman oldum ve olay yerinden ayrılarak Antalya'ya gittim. Başkanın eşine ateş etmek gibi bir niyetim asla yoktu. O sırada olayın hararetiyle kurşun gelmiş olabilir."

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ilk duruşma olayın yıl dönümünden 2 gün sonra 22 Nisan 2021 tarihinde Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.