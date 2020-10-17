CHP’li Belediye Başkanı karantinada

CHP’li Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden, duyuru yapan Yüksel, evlerinde karantinaya girdiklerini söyledi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Yüksel, paylaşımında, "Değerli komşularım, eşim Sibel’e Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz" diye yazdı.