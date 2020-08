CHP'li Beko'dan Çeşme yangını iddiası

Yangının çıkış noktasının Balıklıova’da bulunan bir trafo olduğu açıklamasını inandırıcılıktan uzak bulduğunu belirten Beko, söz konusu trafo ile Ildırı’nın arasında 15 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu; iki ucu arasında böyle bir mesafe bulunan yangının tek merkezden çıkmış olma ihtimalinin olmadığını belirterek kasıtlı bir orman yangını ile karşı karşıya olunduğu şüphesinin ağırlık kazandığını söyledi.

Çeşme’de 200 hektarlık bir alanı etkileyen ve uzun bir mücadelenin sonucu kontrol altına alınabilen yangının bölgenin özelliklerine bakıldığında ‘kasıtlı’ çıkarılma olasılığının yüksek olduğunu iddia eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sert tepki gösterdi.

Çeşmenin Ildırı bölgesinde 200 hektarlık geniş alanı etkileyen ve rüzgarın da etkisiyle uzun sürede kontrol altına alınabilen yangını tüm gece ve gün boyunca ekiplerle birlikte takip eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ekiplerin büyük mücadelesine rağmen yangının çok zor kontrol altına alındığını belirtti.

Bölge halkından 5 bin kişinin tahliye edilip Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın çabalarıyla belediye tesislerinde ve Çeşme’deki özel otellerde misafir edildiklerini ifade eden Beko, yangınla ilgili şüpheleri dile getirdi.



Canlılar yok olurken bina projeleri mi yapılıyor?

Birinci ve ikinci derecede arkeolojik sit alanı olan, el değmemiş tarihi ve doğal güzellikleriyle dizi setlerine de ev sahipliği yapmış bu alanın imara açılacağı endişesini bölge halkıyla birlikte son yıllarda çok fazla duyduğunu belirten Kani Beko, “Türkiye’nin pek çok yerinde ve bölgemizde ne yazık ki yaz mevsiminde çok fazla yangın haberi alıyoruz. Ancak pek çoğunun altından kasıt çıkması insanlık için çok utanç verici bir durum. Canlılar yok olurken birileri buralarda yapacağı binaların resmine bakıyor olmalı. Yanan bölge de 2. derece SİT alanı olan çok özel bir bölge. Buraların imara açılacağı bölge halkı tarafından yıllardır endişe konusuydu. Şimdi yangının çıkma nedeni bile açıklanamayan bir yağma ile karşı karşıyayız sanırım. Ne olursa olsun bu işin takipçisi olacağız ve bu yangının bölgeyi yapılaşmaya açmaya çalışanlara hiç bir faydası olmayacak. Bölgeye çivi dahi çakılamaması için gerekli mücadeleyi vermeye hazırız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ormansız yurt, vatan değildir’ sözü her şeyi anlatıyor. AKP’li bakanlara, yetkililere, yurdunu, vatanını seven herkese bu sorumluların bir an önce bulunması çağrısını yapıyorum” diye konuştu.