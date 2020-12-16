CHP'li başkandan partisine eleştiri: İnsan olmayı unuttular

Covid-19 tanısı sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan ve tedavisinin ardından görevine geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" diyen Böcek, bu isimlerin ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit olduğunu söyledi.

Böcek, "Bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı" dedi.