CHP'li başkandan deprem 'çözümü': 100 bin lira verip Anadolu'ya gönderelim

Dün akşam Halk TV'de yayınlanan ve İstanbul'dan çeşitli ilçelerin CHP'li ilçe belediye başkanlarının ve Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı programda İstanbul'u bekleyen büyük deprem konuşuldu.

İstanbul'un deprem açısından en riskli ilçelerinden Bakırköy'ün belediye başkanlığını yapan Bülent Kerimoğlu'nun programda sarf ettiği sözler tartışma yarattı. Kerimoğlu, İstanbul'un bu nüfus artışını taşıyamayacağını o nedenle nüfusu azaltmak için 100 bin TL teşvik vererek Anadolu'ya göçü teşvik etmek gerektiğini belirtti.

İlçenin sorununu çözecek bir plan sunamayan belediyenin çözüm olarak parası olmayanları memleketlerine geri dönmeye çağırması, İstanbul'u kalabalık, plansız yaşanamaz bir şehir haline getiren yönetenlerin her sorunda faturayı halka kesmesinin bir örneği.

Kerimoğlu'na tepki: Sen memleketine dön

Bakırköylüler belediye başkanının sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorumlarda, Kerimoğlu'nun kendi memleketine dönmesini ve Bakırköylü bir belediye başkanını seçilmesi çağrısı yaptı. Seçildiği günden beri burada yaşayanların sorunlarına duyarsızlığı ve halktan uzak olmasıyla eleştirilen başkan son olarak sahilde yapılan ve 2014 yılında mühürlediği Pruva 34'e taşınmasıyla ve haklarını alamayan belediye işçilerinin protestosuyla gündeme gelmişti.

Programda Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının riskli yapılarda yaşayan vatandaşların ilçelerinde bulunan 30 bin boş ve yeni konuta taşınmasını önermesi de daha önce kentsel dönüşüm adı altında Fikirtepe ve Sulukule gibi örneklerdeki yoksul vatandaşların şehir merkezinden sürülmesini akla getirdi. Yurttaşları yıllardır yaşadıkları çevreden koparacak bu girişim aslında ekonomik krizle birlikte elde kalan konut stokunun değerlendirilip, şehir merkezinde yeni rant alanlarının açılmasını gündeme getirecek.

Müteahhitlere alan açan belediye

Bakırköy ortalama 50 yıllık binalarıyla ve ağırlıklı olarak yaşlı ve emekli nüfusuyla son on yıldır kentsel dönüşüm gündemiyle meşgul. Özellikle son yıllarda plansız, düzensiz bir şekilde yıkılıp yenilenen binalarıyla büyük emlak rantına sahip bir ilçe haline geldi. Bu durum evlerin yenilenmesinin ev sahiplerinin maddi güçlerine ve inisiyatiflerine bırakılması sonucu özellikle bitişik nizam binaların olduğu ilçe merkezinde, hem mimari açıdan hem deprem açısından yan yana farklı boyutlarda eski yeni binaların dizildiği çirkin bir tablo ortaya çıkardı. Bu durumun ortaya çıkmasında müteahhitlerin çıkarlarına dokunmayan hatta onlara alan açan ilçe belediyesinin ve yine İstanbul'un diğer ilçelerinde olduğu gibi 99 depreminden sonra da getirdiği imar afları ile plansız kentleşmeyi teşvik eden merkezi yönetimin büyük payı var.

Müteahhide verecek parası olmayanlar kat artışına bel bağlıyor

Bugün bir binayı dönüştürmek için müteahhide lokasyona göre daire başına 300 bin ile 700 bin arası bir para ödenmesi gerekiyor. İnsanlar 5-10 yıl arası borçlandırılıyor. Ortada büyük bir rant olduğu ortada. Bu paraları ödeyemeyecek durumda olan aileler mecburen kat artışına bel bağlamış olarak deprem riski altında evlerinde korkarak yaşamaya devam ediyor.

Halbuki bu dönüşüm en başından uzmanların önerdiği şekilde ada bazlı yapılsaydı ortak alanların kullanılmasıyla bu maliyet çok düşük olacak ve dönüşüm süreci vatandaşların katkısıyla çok daha hızlı ve planlı bir şekilde yapılacaktı.

Plansız yenilenen binalar, yeni sorunlar...

Herhangi bir planlama olmadan yeniden yapılan evler de yeni sorunlar yaratıyor. Özellikle Kartaltepe, Zuhuratbaba gibi bahçeli evlerin olduğu bölgede bütün bahçeler otopark yapmak için yok olurken, herhangi bir kamusal kontrole tabii olmayan müteahhitlerin yaptığı hatalı yapılar ve suyun ulaşacağı toprak kalmaması sonucu küçük bir yağmurda balkonlar ve otoparklara su basabiliyor.

Vatandaşlar yine deprem güvenliği konusunda da tereddüde düşüyor. Bunun yanında ilçenin demografik yapısı değişiyor, yüksek paralar ödeyip burada ev sahibi olan yeni zenginler semt pazarının kaldırılması için adım atabiliyor. Bunun yanında sahil kesimi burada yaşayan vatandaşların bölgeyi boşaltması ve yapıların el değiştirmesiyle uzun yıllardır kaçak kumarhaneler, fuhuş ve uyuşturucu merkezlerine dönüşüyor.

Sahille bağlantı yok edildi

Eski bir Rum Balıkçı köyü olan ilçenin sahilde dolgu alanına kaçak yapılan gökdelenleriyle sahille ilişkisi büyük ölçüde kesilen ilçede plansız bir şekilde yaratılan nüfus artışı sorgulanmazken burada uzun yıllardır yaşayan vatandaşların evlerinin yalnızca bir kat artışı vasıtasıyla ucuz bir şekilde dönüşümünü sağlayacak olan düzenleme, henüz ancak geçen yıl yaşanan deprem vesilesiyle ve yapılan eylem ve imza kampanyası neticesinde İlçe Belediye Meclisinin kararı haline gelebilmiş durumda. İBB Meclisi'nden henüz geçemeyen düzenleme Aralık ayında tekrar gündeme gelecek.

Programda Naci Görür gibi bilim insanlarının felaket tellallığı yapmakla suçlanması ve sürekli halkın suçlanması aslında meselenin özünü ortaya koyuyor. Son 20 yıldır sürekli deprem yaralarını sarmakla uğraşıyoruz. Depremi engelleyecek bilimsel çözümler rant uğruna yok sayılıyor.

Riskli bina tespiti de parayla

Konunun ancak merkezi planlama ve merkezi bir bakış açısıyla çözülebileceği bir gerçek.

Riskli bina tespitinin yapılması ve binaların dönüşümü apartman sakinlerinin mali gücüne ve bazı özel firmaların inisiyatifine terk edilmiş durumda. Binlerce mühendis, mimarın işsiz gezdiği bir ülkede belediyelerin meslek odaları ve üniversitelerle işbirliğiyle ücretsiz bir kontrol ve yeniden yapım sürecinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Ülkemizde 1938'den beri depremlerde ölen 100 bin insanımızın hesabının, deprem vergilerinin akıbetinin ve güvenli konutlarda ve kendi mahallelerinde yaşama hakkını ancak kendi haklarına sahip çıkan ve örgütlenen bir halk savunabilir.