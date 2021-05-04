CHP'li Atıcı'dan İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'dan açıklama geldi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Atıcı, adaylığı konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yeni seçildiğini belirterek “Öncelikle o görevi net bir şekilde yapmalılar ve orada kök salmalılar. Bir dönem daha orayı kazanmalılar. Ve Meclis çoğunluğunu elde etmeliler. Yavaş’ın ve İmamoğlu’nun oradan ayrılması durumunda bizim İstanbul’u ve Ankara’yı yeniden alma ihtimalimiz düşer” dedi.

Atıcı, “Millet İttifakı içinden çıkacak Cumhurbaşkanı adayı İYİ Parti seçmeninin de HDP seçmeninin de ‘hayır’ demeyeceği bir insan olmalıdır. Buradan yola çıkmak lazım. Bu insanlara hem İYİ Parti hem HDP oy verir mi? Örneğin Mansur Yavaş’a İYİ Parti blok oy verir, CHP blok oy verirken, HDP oy verir mi bilmiyorum. Bunu düşünmek lazım. İmamoğlu’na herkes oy verir mi, bilmiyorum, buna bakmak lazım, oy veriyor olsa bile İstanbul gibi bir metropolü elimizden kısa süreliğine de olsa kaçırmamamız gerekir. O denkleme koyduğunuz zaman iki tarafın da oy vermesi gereken birisi olmalıdır” ifadesini kullandı.