CHP'li Altıok'tan Muharrem İnce'ye 'Madımak' tepkisi

CHP’li eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, "Bin Günde Memleket Hareketi" çerçevesinde Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli'ni ziyaret eden Muharrem İnce’nin katliamcıların isimlerinin de yer aldığı “anı köşesi”ne karanfil bırakmasına tepki gösterdi.

Söz konusu anı köşesinde, 33 aydının ve iki otel görevlisinin öldürülmesinde rol oynayan iki göstericinin de isminin yer alması, daha önce tepkilere neden olmuştu.

'Adaletsizlik bu normalleştirmeden güç alıyor'

Babası şair Metin Altıok'u Sivas Katliamı'nda yitiren Zeynep Altıok Akatlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn Muharrem İnce, Sivas’ta yıllardır katillerimizin adının kaldırılması için mücadele verdiğimiz 'sözde anı köşesi'ne karanfil koyarak 'memleket turuna' başlamış. Katillerin özel afla serbest kalmasına uzanan 27 yıllık adaletsizlik bu normalleştirmeden güç alıyor" diye yazdı.

Sn Muharrem İnce Sivas’ta yıllardır katillerimizin adının kaldırılması için mücadele verdiğimiz sözde anı köşesine karanfil koyarak “memleket turuna” başlamış.



Katillerin özel afla serbest kalmasına uzanan 27 yıllık adaletsizlik bu normalleştirmeden güç alıyor. — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) September 5, 2020

Altıok, "Değişim ve adalet için siyasetin sıradanlıktan kurtulması gerek. Göstermelik simgesel bir ziyaret yerine neyle karşı karşıya olduğumuzun bilincinde, neyle mücadele ettiğini bilerek mesaj veren topluma da örnek olacak bilinç ve farkındalık olmalı" açıklamasında bulundu.