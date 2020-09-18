CHP'li Altay: Enis Berberoğlu dün itibariyle yeniden milletvekili olmuştur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında dün verdiği "hak ihlali" kararına ilişkin "Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu dün itibarı ile yeniden milletvekili olmuştur. CHP'nin 138 olan milletvekili sayısı dün itibarıyla 139'dur. Berberoğlu, milletvekilliğini sürdürmektedir" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin süreci hatırlattı.

Altay "Yer TBMM. Tarih 4 Haziran. Ben de o tarihte Genel Kurul’da nöbetçiydim ve itiraz ettik. 'Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Bir hak ihlaline yol açmayalım. İç hukuk yolları tükenmiş değildir' dedik. Bunun bir hukuk skandalı olduğunu ısrarla söyledik" dedi.

Dün Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu hakkında verdiği ‘ihlal’ kararıyla, bir kez daha haklı olduklarının ortaya çıktığını belirten Altay "Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu dün itibarı ile yeniden milletvekili olmuştur. CHP’nin 138 olan milletvekili sayısı dün itibarıyla 139’dur. Berberoğlu, milletvekilliğini sürdürmektedir. Efendim, 'Anayasa Mahkemesi’nin kararları geriye yürümez.' Enis Berberoğlu kararı bir işlemi iptal kararı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ihlal kararıdır. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları ve gerçek tüzel kişileri bağlar. Yapacak çok fazla bir şey yok. TBMM’de okutulan sözde kesinleşmiş hüküm nerede? 4 Haziran’dan bugüne kadar yaşadığı mağduriyetin giderilmesi bu Meclis’in ve Meclis Başkanı’nın namus borcudur. Bu ayıbı hep birlikte gidereceğiz" diye konuştu.'

'TBMM Başkanı Şentop'la görüşeceğiz'

Konuya ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’dan randevu talep ettiklerini belirten Altay, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun mağduriyetinin giderilmesi için neler yapılacağını konuşacaklarını aktardı.

Engin Altay, "TBMM Başkanı’ndan bir randevu talep ettim, Ankara dışında olduğu iletildi. Önümüzdeki hafta için talebimi yineledim. İki avukat arkadaşım ile gideceğim. Yaşanan mağduriyetin nasıl giderilmesi gerektiğini konuşmak için randevu talep ettik. Pazartesi ya da salı günü bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'Berberoğlu Meclis'e' kampanyası

"Berberoğlu Meclis'e" sloganıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Altay, "Hakkaniyeti olan herkese bu çağrıyı iletiyorum. Gerek sosyal medyada gerek normal ortamlarda dillendirilmesi için bir demokrasi ödevi olduğunu, bu çağrıyı herkesin yapması gerektiğini duyuruyorum" dedi.