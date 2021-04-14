CHP'li Ağbaba'dan geri dönmeyen 43 kişiyle ilgili açıklama: Bunun adı insan kaçakçılığıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesine ilişkin TBMM'de 3 soru önergesi vererek; "Lamı cimi yok, bunun adı insan kaçakçılığıdır" dedi.

Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi Meclisi kararıyla 15-27 Eylül 2020 arasında “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” projesi kapsamında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin Almanya’nın Hannover şehrine gönderildiğini, 45 kişinin Almanya ziyareti sonrasında, heyette yer alan Belediye Başkan Yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş dışında 43 kişinin yurda dönmediğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği soru önergesinde, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla yurt dışına kaçan kişilerin kim olduğunu ve haklarında herhangi bir suç isnadı bulunup bulunmadığını sordu. Ağbaba, "sorumlulara hangi yaptırımların uygulanacağının" da açıklanmasını istedi.

Ağbaba'nın açıklamaları şöyle oldu:

'Bu kişilerin kim olduğu gizli'

“Türkiye, günlerdir bir skandalı konuşuyor. AKP’li belediyenin, belediye imkanlarını kullanarak kim oldukları belirsiz kişilerin Almanya’ya kaçmasına önayak olduğunu ortaya çıkardık. Eğer CHP’li belediye meclis üyelerimiz olmasaydı, bu olaydan kimsenin haberi olmayacaktı. Tam yedi ay boyunca hem belediye hem valilik hem de İçişleri Bakanlığı üç maymunu oynuyor. Biz konuyu gündeme taşıyınca gece yarısı açıklamalar yapıldı, ama somut bir açıklama yapılmadı. Ortada belediye meclisi kararı, valiliğe yapılan başvuruların belgeleri var. Her şey ortada, bir tek bu kişilerin kim olduğu gizli. Lamı cimi yok, bunun adı insan kaçakçılığıdır. Sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Almanya’daki firma, dernek, belediye yönetimi tüm bunlar etkin bir şekilde soruşturulmalıdır.

'AKP'li belediyede yaşanan skandal, yurtdışına kaçma talebinin ne derece yaygınlaştığını gösteriyor'

AKP, 84 milyonun hayallerini çaldı. Gençlerimizin ülkenin ve kendi geleceğinden hiçbir beklentisi kalmamış. Tek dertleri yurtdışına çıkabilmek. Sıkıntı yaşayacaksa bile yabancı ülkelerde yaşamak istiyorlar. Her gün torpilin, liyakatsizliğin, adaletsizliğin, mutsuzluğun yaşandığı bir ülkede gençlerin bunu istemesini çok iyi anlıyoruz. AKP sadece geçmişten değil, bu yönüyle geleceğimizden de çaldı. AKP’li belediyede yaşanan skandal, yurtdışına kaçma talebinin ne derece yaygınlaştığını da bizlere gösteriyor. Gençlerimizi karamsarlığa mahkûm edenlere karşı biz, CHP olarak umudu yeniden yeşerteceğiz. Demokratik, eşit, adil yurttaşlığın ne demek olduğunu en başta gençlerimize göstereceğiz. AKP’nin yıktığı hayalleri, hep birlikte yeniden inşa edeceğiz, bu hayalleri gerçekleştireceğiz.”

'Almanya'ya gittikten sonra dönmeyen kişiler kimlerdir'

Ağbaba’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği iki ayrı soru önergesinde şu sorular yer aldı:

"Almanya’ya gittikten sonra geri dönmeyen kişiler kimlerdir? Bu kişilerin haklarında yakalama kararı var mıdır? Daha önce herhangi bir suçtan gözaltı, tutuklama veya yargılama işlemi bulunmakta mıdır? Belediye çalışanı olmayan kişilere hangi gerekçeyle hizmet pasaportu verilmiştir? Bu kişilere verilen hizmet pasaportu süresi nedir? Bu kişilerin Almanya’ya iltica ettiğine dair bir bulgu var mıdır? Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ne zaman kurulmuştur? Daha önce bu dernek adına Bakanlığınıza yurtdışı ziyareti amacıyla herhangi bir başvuru yapılmış mıdır? Bahsi geçen inceleme gezisine katılanların yol, konaklama ve iaşe bedelleri hangi kurum veya firma tarafından karşılanmıştır? Bu kapsamda belediye bütçesinden ne kadar para harcanmıştır? Bahsi geçen konu nedeniyle Belediye Başkanı ve yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır? Belediye imkanları kullanılarak yurtdışına insan çıkarmanın cezai sorumluluğu nedir? Belediyelerin yurtdışı ziyaretleri için yaptığı başvuru, işlem ve ziyaretler ne sıklıkla ve nasıl denetlenmektedir? Bakanlığınız daha önce benzer bir durum nedeniyle herhangi bir belediyeye bir soruşturma başlatmış mıdır? Son 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurtdışına gidip ülkelere göre kalış süresi geçmesine rağmen dönmeyen kişi sayısı ne kadardır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nedir? Bahsi geçen kişilerin yaş aralığı kaçtır? Meslek ve cinsiyetlerine göre dağılımları nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ülkeye geri dönmeyen kaç kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştır? Bakanlıklar ya da bağlı teşkilatların da görevli olarak yurtdışına gönderilenlerden kaç kişi Türkiye’ye geri dönmemiştir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan kişilerin eğitim durumlarına göre dağılımı nedir?"

'Vatandaşlıktan çıkmak için son 5 yılda kaç kişi başvuru yaptı'

Ağbaba'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği soru önergesinde ise şu sorular yer aldı:

"Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yurtdışına gidip ülkelere göre kalış süresini doldurup dönmeyen kişi sayısı ne kadardır? Bahsi geçen kişiler hangi ülkelerden iltica ya da sığınma hakkı istemiştir? Çeşitli ülkelerde para karşılığı ya da yatırım karşılığı verilen vatandaşlığa kaç kişi müracaat etmiştir? Bu kişiler hangi ülkelerden vatandaşlık istemişlerdir? Yurtdışında bulunan büyükelçilik, konsolosluk ya da temsilciliklere vatandaşlıktan çıkmak için son 5 yılda kaç kişi başvuruda bulunmuştur? Bu başvuruların ülkelere göre dağılımı nedir?