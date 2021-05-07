CHP'li Ağbaba'dan AKP'li başkana: Yanındaki çocuğa tecavüz ederken basılan yöneticine bak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP medyası tarafından "göreve getirdiği kişi tecavüzcü çıktı" haberleriyle hedef alınmıştı.

Ağbaba, bu haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

"Kendi hırsızlıkları, yolsuzlukları, istismarları ayyuka çıkınca telaşa düşen AKP Malatya İl Başkanı ve troller dün akşamdan itibarıyla Kale İlçe Başkanı ile ilgili ortaya atılan bir iddia üzerinden yine sistemli bir şekilde bana saldırıyorlar" diyen Ağbaba, "İddia edilen olaydan sonra başlatılan karalama kampanyasından anlaşılmıştır ki bazı AKP’lilerin derdi mağdura sahip çıkmak değil, siyaseten susturamadıkları bastıramadıkları Veli Ağbaba’yı itibarsızlaştırmaktır. Karın ağrılarının sebebini ise tüm Türkiye biliyor" ifadesini kullandı.

Ağbaba önemli suçlamalarda bulunduğu açıklamasında şöyle dedi:

"O kişiye referans olan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir.

Referans olduğumu iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir.

Tecavüzcülere sahip çıkanlar alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir.

Benim sahip çıktığımı iddia edenler de alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir.

AKP Malatya İl Başkanı tecavüzcü arıyorsa, yanındaki erkek çocuklara tecavüz ederken basılan ve koruduğu il gençlik kolları yöneticisine baksın. Malatya için üzülüyorsa, biraz onurluysa bir aydır ses çıkarmadığı Yeşilyurt Belediyesi’ndeki insan kaçakçılığına baksın."