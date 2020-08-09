CHP'li Ağbaba'dan 'adrese teslim akademik kadro' açıklaması: 41 kişilik ilanın her maddesi tek kişiyi işaret ediyor

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın ‘eşine özel kadro ilanı açtığı' iddiasının ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan yeni bir iddia geldi. Ağbaba, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin tıp fakültesinde 41 kişilik adrese teslim ilan açıldığını öne sürerek, “Turgut Özal Üniversitesi’nin 41 kişilik ilanında her madde neredeyse tek bir kişiyi işaret etmektedir” dedi.

ANKA'nın haberine göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın ‘eşine özel kadro ilanı açtığı' iddiasının ardından benzer bir durumun Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin tıp fakültesinde de yaşandığını öne sürdü. Ağbaba, fakültede açılan 41 öğretim üyesi ilanının 'neredeyse tamamının kişiye özel olduğunu’ söyleyerek, “Turgut Özal Üniversitesi’nin 41 kişilik ilanında her madde neredeyse tek bir kişiyi işaret etmektedir” dedi.

Yazılı açıklama yapan Ağbaba, fakülteye öğretim üyesi alımı için 8 Ağustos günü ilana çıkıldığını ve ‘alım yapılacak kişilerin daha önceden belirlendiğini’ ileri sürerek, “Bu kişilerin kriterlerine göre ilana çıkıldı” ifadelerini kullandı.

İlanın YÖK’ün “Kişiyi tanımlamaya yönelik, akademik rekabeti engelleyecek nitelikte ek ölçütler ya da özel şartlar ilanda yer alamaz” kuralının açıkça ihlal edildiğini ifade eden Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Göğüs Hastalıkları doktor öğretim üyesi kadrosu için ; ‘Evde oksijen tedavisinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda enerji metabolizması üzerine etkileri üzerine çalışmaları bulunmak’ ,Göz Hastalıkları Profesör kadrosu için ‘Şaşılık üzerine çalışmaları bulunmak’ , Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için ‘Femur kaynamama ve Kienböck üzerine ve Saç turnikesi üzerine çalışma yapmış olmak, yurt dışında fellow ya da observer olarak bulunmuş olmak’, Biyofizik Doçent Kadrosu ‘mutasyon oluşum işlergeleri üzerine biyofiziksel yaklaşımla gerçekleştirilmiş biyoinformatik çalışmalar yapmış olmak’… Ve daha onlarca örnek. İlanın şeffaf, her bilim insanının başvuru yapacağı nitelikte olmaması, tıp fakültesinin halka hizmet için değil, kendi dostlarına kadro yaratmak için açıldığı imajı verir ki bu durum da Malatya için hem düşündürücü hem de üzüntü vericidir.”