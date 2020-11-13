CHP'li Adıgüzel: Yeni düzenleme Türkiye'de sporun sonu demek

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlandığını belirttiği "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı"nın, Türkiye'de sporun sonunu getireceğini söyledi.

Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 66 maddeden oluşan teklif taslağının, görüş alınmak amacıyla spor kulüplerine gönderildiğini belirterek taslağın "Çok ucube, tehlikelere gebe bir yasa" olduğunu kaydetti.

Düzenlemeyle 15 kulübün birleştirilerek yeni federasyon oluşturulmasına imkan tanınacağını anlatan Adıgüzel, federasyona üye olmayan kulüplerin dezavantajlı konuma düşeceklerini, "şikenin yasal halinin" bu olacağını söyledi.

AA'nın haberine göre Adıgüzel, "Spora da siyaseti katacaklar ve adil yarışma ruhunu kaldıracaklar. Bir spor bakanı düşünün, federasyon başkanlarını ve yönetim kurullarını görevden alıyor, Tahkim Kurulunu belirliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konu tam olarak anlatılırsa kesinlikle buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bakanlığın hazırladığı düzenleme, Türkiye'de sporun sonu demek" dedi.

'Paralel federasyon'

Yasa taslağının rant için hazırlandığını kaydeden Adıgüzel, "Sportif Değerlendirme Kurulu"nun bütün federasyonları denetleme hakkına sahip olacağını ancak sporcu olma koşulu dahi bulunmayan 7 kişinin birbirinden farklı bu kadar federasyonu denetlemesi doğru değil. Bu yasa taslağı Spor Bakanı'nı her şeyin üstünde amir konumuna oturtuyor. 'Türkiye Futbol Federasyonunun özerkliği üzerine başka ne koyabiliriz.' derken, bu bir geri dönüş yasasıdır. Çok tehlikeli paralel federasyondur. Buna nasıl Futbol Federasyonu itiraz etmiyor? Türkiye Futbol Federasyonu katlediliyor" görüşünü dile getirdi.