CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanından ortak açıklama

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 109 günlük Covid-19 mücadelesini kazanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katılımıyla toplandı. Çevrimiçi toplantıda bir araya gelen başkanlar, Covid-19, kuraklık gibi sorunları konuştu.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanları; Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana), Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Osman Gürün (Muğla), Vahap Seçer (Mersin), Kadir Albayrak (Tekirdağ) ve Lütfü Savaş (Hatay), Böcek’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkanlar, ortak açıklamalarında, "11 Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zor ve sancılı süreçte hep vatandaşlarımızın yanında olduk. İktidar kanadından gelen her türlü engellemeye rağmen, geliştirdiğimiz sosyal projelerle sizlerin yanında olmayı başardık. Bunu başarırken, gücümüzü sizden aldık. 2021 de aynen 2020 gibi, ‘dayanışma yılı’ olacak. Bu kez dayanışmanın yanına, ‘yaraları sarma ve ekonomik atılım yapma’yı da koyacağız. Bunu da her türlü engellemelere, baskı kurmalara, algı operasyonlarına, ‘trol’ saldırılarına karşı hep birlikte başaracağız" dedi.

'Aşı için destek vermeye hazırız'

11 Büyükşehir Belediye Başkanının ortak açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Dünyanın farklı ülkelerinde üretilen aşılar, insanlığa, bu zor günlerinde umut ışığı oldu. Bu kapsamda, kamunun asli kurumlarının başında gelen belediyeler olarak, tüm imkânlarımızla devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımızı virüs belasından kurtaracak aşılamalar için kurulacak noktalar konusunda, devletimize her türlü lojistik desteği vermeye hazırız. Tüm sağlık kuruluşlarına, aşı sürecinde, görev alanlarımız dâhilindeki her türlü destek ve hizmeti vermeyi de sürdüreceğiz.

'Kuraklık tehlikesi küresel bir tehdit'

Tüm dünya ve ülkemizin, kuraklık tehlikesi altında olduğu gerçeği, ‘küresel bir tehdit’ olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda, ‘küresel ve topyekun seferberlik’ anlayışıyla hareket edilmesi, tüm dünyanın ortak geleceğini kurtarmak adına mecburidir. Seferberlik anlayışının yerelden başlatılmasına katkı sunmak amacıyla; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kurumlarımız bünyesindeki su idarelerini, ‘iklim değişikliği ve kuraklık’ konularında ortaklaştıracağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Su idarelerimiz, ‘acil eylem planı’ hazırlayacak ve halkımızı, su tasarrufu konusunda bilgilendirecek. Bu kapsamda; özellikle sanayi ve tarım sektörlerindeki ‘vahşi sulamanın’ önüne geçecek çalışmalara destek verilecek, kuraklıkla ortak mücadele etmenin önemine dikkat çekilecek.

'Yerel Yönetimler Reformu'yla ilgili 1 yıldır adım atılmadı'

11 Eylül 2019’da Türkiye Belediyeler Birliği üyesi belediyeler olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın davetine icabet edilmişti. Buradan çıkan karar; Yerel Yönetimler Reformu’na, ortak masalar kurularak hep birlikte çalışılmasıydı. Ancak, aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, bu konuda hiçbir ciddi adım atılmadığını görmekteyiz. Hatta ne yazık ki, ‘Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ adıyla TBMM Genel Kurulu’na getirilen ve kabul edilen torba yasadan çıkan, ‘İlçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son verilmesi’ gibi ‘oldu-bitti’lerle süreç yönetildiğine şahit oluyoruz. Hiç tartışılmaya açılmadan, ortak akıl devreye sokulmadan alınan kararları hem toplum vicdanına havale ediyor hem de kanuni haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."