CHP'den 'yaptırım' açıklaması: Türkiye S-400'ü almak zorunda kaldı...

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımına ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemen kararıdır" denilen açıklamada yaptırımların kabul edilmeyeceği belirtilirken, "NATO'nun en önemli ülkelerinden olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerelendirilmesi beklenirdi" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin S-400'leri almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Haber

ABD Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yaptırım listesinde.

 