CHP'den 'yaptırım' açıklaması: Türkiye S-400'ü almak zorunda kaldı...

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyon Sözcüsü Ünal Çeviköz, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"S-400'lerin alımı Türkiye'nin egemen kararıdır" denilen açıklamada yaptırımların kabul edilmeyeceği belirtilirken, "NATO'nun en önemli ülkelerinden olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerelendirilmesi beklenirdi" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin S-400'leri almak zorunda kaldığı ifade edildi.