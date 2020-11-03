CHP'den vekillere 'konuşulmaması gereken konular' talimatı

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı yer aldı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı: