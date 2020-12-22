CHP'den 'Türkeş' ziyareti açıklaması: Eleştirenler Hacı Bektaş'ı anlamayanlar...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Maraş Katliamı'nın yıldönümünde yaptığı "Türkeş" ziyaretini savundu.

Öztrak, "Kahramanmaraş katliamının acısını üzüntüsünü kalbimizde hissettik. Kaldı ki bu yıldönümünde genel başkanımız partimizin kurumsal görüşünü sosyal medyadan attığı mesajla milletimizle paylaştı. Bu ziyareti eleştirenler Yunus'un Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin öğretilerini anlamayanlardır. Hepsi sevgi diliyle konuşmuştur. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir" dedi.

Öztrak'ın sözünü ettiği sosyal medya paylaşımı Türkeş ziyaretinin ardından yapılmış, bu paylaşım da ziyaret nedeniyle tepkilere neden olmuştu.