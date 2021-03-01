CHP'den Sancar'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın CHP'den istifasıyla ilgili, “İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” dedi.

'Meclis Başkanı Şentop neyi kast ettiğimi açıklamalı'

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fezlekelerle ilgili sözlerine de açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. Şentop'un fezlekelerle ilgili parlamentonun çalışmasının sekteye uğratmaması gerektiği ve ara seçim olabileceğini söylemesine ilişkin soruyu yanıtlayan Öztrak "Meclis Başkanı'nın ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis Başkanı'nın görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor" dedi. Öztrak "Ne demek ‘fezlekeler Meclis'in gündemini daha fazla işgal etmemeli'? Bundan neyi kast ediyor? Kendisi, milli iradeyi ve milletvekilinin hukukunu korumakla, savunmakla yükümlü bir makamda oturuyor. Bu nedenle ne demek istediğinin daha anlaşılır olmasına ihtiyaç vardır" diye konuştu.

'Hatayı Erdoğan yapıyor, bakanları özür diliyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özür dilemesiyle ilgili bir soru üzerine Öztrak "Hatayı ‘şahsım' hükümetinin başı Erdoğan yapıyor, özür dilemek bakanlarına düşüyor" dedi. Öztrak "Bakanlar bir hatanın sorumluluğunu üzerlerine alıp özür diliyorlarsa bunun gereğini de yapmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi görevden aflarını istemelidirler" ifadelerini kullandı.

'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mutabakatı'

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin CHP Parti Meclisi’ne yapılan sunumda gündeme gelenler hakkında gelen soruya ise Öztrak, “Yeni bir hükümet sistemi ve yargıyla ilgili sunumdur. Partimizin çalışmaları devam ediyor, tüm partilerin çalışmaları devam ediyor. Milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin büyük çoğunluğu, bu tek adam rejiminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ile ilgili mutabakata varmış gibi görünüyor” yanıtını verdi.