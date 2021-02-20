CHP'den Özhaseki'ye yanıt: Allah belasını versin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'ye yönelik HDP eleştirisi yaparak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin" demişti.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Özhaseki'ye yanıt verdi.

Koç, "Birkaç oy alabilmek uğruna, Ankara’da Mansur Yavaş’a iftira atabilmek için sapıklardan medet umanların, İstanbul seçimleri için, aranan PKK’lı terörristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile; 'Allah belasını versin'" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise "Utanmasa Dolmabahçe’de HDP ile ortak bildiriye imza atanların CHP’liler olduğunu söyleyecek. CHP’nin çizgisi de duruşu da bellidir. Biz İstanbul seçimlerinde 3-5 oy için teröristten medet ummadık. Oy için eli kanlı teröristleri devletin televizyonuna çıkarmadık" diye konuştu.

