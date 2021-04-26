CHP'den kapanma açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklanan kapanma kararını değerlendirdi.

Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi. Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" dedi.

"Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demekten başka bir şey değildir" diyen Ağbaba, "Tek kuruş destek vermeden milyonlarca insanı evlerine kapatıp, 'Kalın sağlıcakla' dedi" ifadesini kullandı.