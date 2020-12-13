CHP'den Kaftancıoğlu'na davayla ilgili açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflandığı iddiasıyla Canan Kaftancıoğlu'na 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığına yönelik kendilerine ulaşan bir tebligat olmadığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fahrettin Altun’un kamu arazisine usulsüz bir şekilde inşaat yapmasının ardından İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında evinin fotoğraflandığı iddiasıyla 'Suç işlemeye tahrik', 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamalarıyla ilgili 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığına yönelik henüz elimize ulaşmış bir tebligat bulunmamaktadır" denildi.

'Sarayın pergolacısı dahil kimse beni mücadelemden vazgeçiremeyecek'

Kaftancıoğlu ise yaptığı açıklamada “Her zaman olduğu gibi halkın ve kentin haklarını savunmaya devam edeceğim. Açılan mesnetsiz davalar şahsımdan ziyade toplumu sindirmek ve korku toplumu yaratmak içindir. Benim için en yetkili mahkeme toplumun vicdan mahkemesidir ve sarayın pergolacısı da dahil hiç kimse beni haklı mücadelemden vazgeçiremeyecektir” ifadelerini kullandı.