CHP'den istifaya hazırlanan vekiller Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği belirtilen Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Partiye yönelik eleştirilerini daha önce mektupla ileten ancak "Genel Başkan'a mektup yazılmaz, randevu istenir" yanıtı alan vekiller, dün Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ilgili vekillerde yumuşama yaşandığını aktaran eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, perşembe günü istifasını açıklamaya hazırlanan vekillerin bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşeceğini aktardı.

Vekillerin kesin kararının bu görüşme sonrası belli olacağı öne sürüldü.