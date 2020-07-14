'CHP'den istifa edip parti kuracak' iddiasına dair açıklama

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yeni parti hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kesici, "Hakkımda çıkan CHP'den istifa ederek yeni bir parti kuracağım yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme gereği hissettim" dedi.

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin içerisinden yeni bir parti çıkacağını ifade ederek, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin harekete geçtiğini iddia etmişti.

İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" demişti.