CHP'den istifa eden vekil: Kaset şantajıyla 1 milyon dolar istediler

Hakkındaki şantaj ve iddialar nedeniyle CHP Genel Merkezi'nin talebiyle partiden istifa ettiği belirtilen Denizli milletvekili Teoman Sancar, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

“Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz” diyen Sancar, kendisinden kaset şantajıyla bir milyon dolar istendiğini, bu parayı ödemediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

“Sadece eşcinsellikle ilgili değil, ondan sonra yapılan kumpas çok büyük ve çok pis bir kumpas var. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de affedersiniz ihale yolsuzluğu" diyen Sancar, soruşturmanın bitmesini beklediğini, işin şu an yargıda olduğunu dile getirdi.

Sancar, “Benden bir milyon dolar para talep edildi iki kez üst üste. Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, gittim şikâyet ettim” dedi.