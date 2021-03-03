CHP'den istifa eden meclis üyeleri AKP'ye katıldı

Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu geçen yıl CHP'den istifa ederken, bu iki ismin yeni partisi belli oldu.

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, CHP'den istifa eden meclis üyelerinin AKP'ye katıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Erdem, "CHP'den istifa eden, Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu'nun AK Parti ailemize katılımlarını gerçekleştirdik. Millete hizmetin adresi olmuş AK Parti'mizi tercih eden ve aramıza katılan meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.