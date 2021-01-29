CHP'den istifa eden Çelebi: Saray operasyonu arıyorlarsa Menemen'e baksınlar

CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'saray operasyonu' sözlerine yanıt verdi.

Haber Merkezi

CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in istifalara ilişkin basın toplantısında yaptığı "Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir" açıklamasına yanıt verdi. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelebi "Bir saray operasyonu arıyorlarsa Menemen'e, Urla'ya baksınlar" dedi.

Çelebi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP GBV Özgür Özel’in istifa değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar. 

Bir saray operasyonu arıyorlarsa Menemen’e, Urla’ya baksınlar.

Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim."

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