CHP'den İstanbul'da 'faaliyet durdurma' kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artması ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı aldı. Bu kapsamda ilçe başkanlıkları da ziyaretçilere kapatılacak.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul merkezli olduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki kötü gidişatın durdurulamayacağını söylemişti.

İlçelere resmi yazı

Devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararı CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlıklarına gönderilen resmi yazı ile iletildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:

İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;