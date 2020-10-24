CHP'den İstanbul'da 'faaliyet durdurma' kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artması ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı aldı. Bu kapsamda ilçe başkanlıkları da ziyaretçilere kapatılacak.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul merkezli olduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki kötü gidişatın durdurulamayacağını söylemişti.
İlçelere resmi yazı
Devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararı CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlıklarına gönderilen resmi yazı ile iletildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:
İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;
- Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,
- Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,
- Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması
- Devam eden Adım Adım İktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,
- Parti örgütümüze ve vatandaşlara COVİD-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim.