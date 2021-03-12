CHP'den iddia: Hükümet aşı tedariğinde sorun yaşıyor

CHP milletvekili Murat Emir, bugün yaptığı açıklamada ülkede sürmekte olan aşılama çalışmaları üzerinden hükümeti eleştirdi.

Yaptığı açıklamada "İktidar, aşı bulamıyor ve beceriksizliğini kabul etmek yerine sorumluluktan nasıl kurtulacağının telaşına düşmüş. Bakan Koca öylesine inandırıcılığını kaybetti ki gelen aşı miktarını dahi artık açıklamayacağını söyleyebiliyor" diyen Emir, Sağlık Bakanı'nın günde 1 milyon aşı yapılacağı yönündeki sözlerini hatırlatarak şimdiye kadar günde ortalama 185 bin aşının yapıldığını, bu hızla gidilirse ancak 540 gün sonra yani 2022 yılı Haziran'ında 50 milyon kişinin aşılanmış olacağını söyledi.

Emir bu durumu "Ya Sağlık Bakanlığı yeni aşı gelmediği için aşılama sürecini yavaş yürütüyor ya da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşılama organizasyonunu sağlıklı ve planlı bir şekilde yürütemiyor" ifadesiyle yorumlarken, aşı tedariğinde sorun yaşanıyor olabileceğini belirtti. Emir, aşı kaynağının çeşitlendirilmesi yolundaki görüşlerinin dikkate alınmadığını iddia etti, "her nedense sadece Çin aşısına yöneldiler" dedi.

Murat Emir, bakanlığın hiç olmazsa bundan sonra şeffaf ve dürüst bir süreç yürütmesini talep ettiklerini belirtti.

Aşı sayıları tedarik sorunu izlenimi veriyor

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı aşılama istatistikleri daha önce tedarik edilmiş olduğu söylenen 15 milyon aşıya yeni bir ek olmadığı konusunda güçlü bir veri oluşturuyor.

Bu istatistiklere göre, 10 milyon 725 bin 898 aşı yapılmış durumda. Sadece 1. doz aşıyı yaptırmış olan ve dolayısıyla 2. doz aşıyı olması beklenenlerin sayısıysa 4 milyon 983 bin 678.

Yapılmış olan aşı sayısını 15 milyon'dan çıkardığımızda elde edilen sayı da 4 milyon 274 bin 102.

Bu durumda bakanlığın elinde kalan aşı stoğunu ilk doz aşıyı olup ikinci doz aşıyı bekleyenler için sakladığını ve bu nedenle aşılamayı yavaşlattığını düşünmek mümkün.

Toplam uygulanan aşı sayısını şu linkten takip edebilirsiniz: https://covid19asi.saglik.gov.tr

Muhalefete çıkan pay

İktidarla CHP sözcüleri arasında bir süredir aşı konusunun farklı boyutları üzerinden yürüyen tartışmalarda CHP cenahından gelen tepkilerle ilgili tutarsızlıklar da gözardı edilebilecek gibi değil.

CHP bir bakıma, "Çin aşısı" diyerek güvenilmez ilan ettiği aşının şimdi tedarik edilemiyor olmasını eleştirmiş oluyor.

Görüştüğümüz hekimler, aşılamanın hızlanması için talepkar olmak, hükümet üzerindeki baskıyı artırmak gerektiği görüşünde. Aşılamanın ülkemizde başlamasından önce gündemdeki "Çin aşısına" dönük yaratılan kuşkuların da bu açıdan en azından ilk günlerde hükümetin "ağırdan almasını" kolaylaştırdığı düşünülüyor.