CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermeni soykırımı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapan HDP’yi hedef aldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztrak, MYK toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
CHP'den HDP'ye: Emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, HDP'nin 'Ermeni soykırımı' bildirisini hedef aldı.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermeni soykırımı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapan HDP’yi hedef aldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztrak, MYK toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: