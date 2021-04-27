CHP'den HDP'ye: Emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, HDP'nin 'Ermeni soykırımı' bildirisini hedef aldı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermeni soykırımı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapan HDP’yi hedef aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztrak, MYK toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink’in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.’ Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez.”

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