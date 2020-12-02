CHP'den Genelkurmay Başkanına yanıt: Dur paşam, yapma

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mesin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tank palet fabrikasına Katar'ın ortak edilmesini eleştirirken kullandığı "devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerinin ardından başlayan polemiğe dahil olan Genelkurmay Başkanı'na "Dur paşam, orduya bunu yapma" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Genelkurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. 'Dur paşam' diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar sen orduyu o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır. Partili Genelkurmay Başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay Başkanlığı milletindir, partisi olmaz."

'Hoş olmadı' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.