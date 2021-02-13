CHP'den Erdoğan'a: Suriye'de, Libya'da Doğu Akdeniz'de dik dur, biz arkanda olacağız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD'li 54 senatörün Joe Biden'e Türkiye ile ilgili gönderdiği mektuba ilişkin önceki gün Meclis'te açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin hiçbir ülkeden tehdit ve hakaret almasını, aşağılanmasını kabul etmiyoruz. 54 ABD'li senatör yeni başkan Biden'a mektup yazıyor, Türkiye aşağılanıyor. AKP'den tık yok" diyen Altay, "Mektupta Azerbaycan'ın Karabağ sorununu silahla çözmesi konusunda Türkiye'nin katkılarını olduğundan bahisle Türkiye yargılanıyor, doğru bir iş yaptık yine olsa yine yaparız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan taviz vermemesini isteyen ve arkasında olduklarını söyleyen Altay, sözlerine şöyle devam etti:

ABD, Türkiye'ye demek istiyor ki Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye'de hareketlerine dikkat et, buralarda taviz ver, ben de seni darlamayayım. Erdoğan'a sesleniyorum: Bu 54 senatörün yazdığı mektuptan, yeni başkandan etkilenerek Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye'de ve Libya'da taviz verirsen namertsin, taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. ABD, bunlar yoluyla Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden geri adım atmamızı isterse dimdik duracaksın. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretine fırsat verme, verdirmeyelim.

İşte CHP'nin kendi hesabından paylaştığı o konuşma: