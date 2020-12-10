CHP'den Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı: Açık bir talimat...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te bir basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan'ın dün yaptığı "Demirtaş teröristtir" sözlerine tepki gösteren Altay, "Saray'a toplayıp cübbe iliklettiği hakimler ve savcılara bu olsa olsa açık bir talimattır. Erdoğan biraz akıllı ol, bari subliminal bir mesaj ver, bu kadar açık mesaj verilir mi?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın masumiyet karinesine uyulmasını istemediğini, kendisinin sinirlendiği herkesin cezaevinde tutulmasını istediğini belirten Altay, "Sana tavsiyem bu yolda yürüyeceksen bir cezaevi külliyeleri yapmalı" dedi.

Altay, "Tablo vahim ama milletimiz rahat olsun. İster 2021'de, ister 2023'te Erdoğan gidicidir, hayırlı olsun" diye konuştu.