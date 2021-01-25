CHP'den Erdoğan'a 'adamcağız' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor” sözlerine yanıt verdi.

“Anlaşılan Erdoğan, tek adam unvanından çok sıkılmış kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz" diyen Öztrak şunları söyledi:

"Bizim Genel Başkanımız Anayasa Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz. Bizim genel başkanımız TBMM’yi, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçimde kaybettiğinde mızıkçılık yapmaz, tarafsızlık yemini edip partisinin kongrelerine katılmaz, önüne gelene ‘terörist’ iftirası atmaz. Bizde tek adam yok, adamcağız yok. Bizde insan gibi insan var."

Öztrak "İktidar koltuğuna sıkı sıkı yapışmışlar. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesin altını pisletmiştir. Saray için korku dağları bekliyor" diye konuştu.

İrfan Fidan'ın AYM üyeliğine atanmasına tepki gösteren Öztrak "Cumhurbaşkanı koskoca Yargıtay'ı kendi emellerine alet etmiştir. Buna cüret etmiştir. Bu atama açıkça şunu göstermektedir. Saray yönetimi liyakate değil sadakate bakmaktadır. Sadıkları ödüllendirmek için Anayasa falan dinlememektedir" dedi.

'Tekirdağ'daki okul müdürünün odasında rabia işaretinin ne işi var?'

Tekirdağ'da AKP il başkanının imam hatip lisesi öğrencilerinin evlerine karne götürmesi hakkında konuşan Öztrak "Bu il başkanı bu karnelere nasıl ulaştı? Bu çok ciddi bir suç" dedi.

Aynı müdürün okulun resmi internet sitesinde yer alan odasının resminin işin aslını gösterdiğini söyleyen Öztrak "Erdoğan'ın partisinin rabia işaretinin okul müdürünün odasında ne işi var? Bu müdürün tek vukuatı da değil. 23 Nisan'da okula bayrak asmamakla gündeme gelen bir müdür bu. Hükümet bu müdür hakkında soruşturma başlatacağına, olayı gündeme getiren, suç duyurusunda bulunan öğretmen sendikasının şube başkanı hakkında soruşturma açıyor. Bu adamın bu cesareti nereden aldığı belli" diye konuştu.