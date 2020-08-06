CHP’den çağrı: Koronavirüsle mücadelede yeni strateji oluşturulmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, corona virüsü vakalarında dramatik artışlar yaşandığını belirterek, etkin mücadele için yeni bir strateji oluşturulmasını istedi. Özel, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının açıkladığı verilerin birbiriyle uyumlu olmadığına ve salgınla mücadele noktasında ciddi geriye gidişin olduğuna dikkati çekti. Özel, "İktidar partisinin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomik gerekçelerle aldığı siyasi kararların ceremesini başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız çekmektedir" dedi.

“Günlük vakalarda yeniden 1000'in üzerine çıkılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun yeni tedbirler alması gerektiği ortadadır” diyen Özel, “Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından bilimin yerine siyasetin sözünün geçtiği, meslek örgütlerinin birikimlerinden ve açıklamalarından yararlanmak yerine onların dışlandığı bir süreç yönetilmiş, bu da corona virüs vakalarının azaltılamamasına ve salgınla mücadelede geriye gidilmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

'Özellikle Ankara'daki durum vahim'

Özel, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının açıklamaları ile Sağlık Bakanlığı'nın verileri arasında ciddi farklar olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığı verileri ile kimi valilikler tarafından açıklanan rakamlarda da ciddi farklar bulunuyor olması, mücadele sürecine ilişkin soru işaretlerini artırmaktadır.

* İlk corona virüsü pozitif vakanın çıkmasının üzerinden yaklaşık 5 ay geçtiği dikkate alındığında, Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık bürokrasisinin mücadele noktasında yorulduğu, ilk günlerdeki kadar hızlı ve etkili karar alamadığı görülmektedir.

* Ankara Tabip Odası'nın açıklamasında sahadan aldıkları bilgiler ışığında sadece Ankara'da günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığına işaret etmesi, Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliğini de zedelemektedir.

* Yine Sağlık Bakanı tarafından vaka sayısındaki artışa işaret edilen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van'daki tabip odalarından gelen veriler de gerçek sayılar ile resmi verilerin çeliştiği şüphelerini kuvvetlendirmektedir.

* Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin covid-19 yatağı olarak ayrılmasına karar verdiği de dikkate alındığında özellikle Ankara'daki durumun vahim olduğu anlaşılmaktadır.

'Sağlık çalışanlarına yönelik önlemler arttırılmalı'

Özel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı imzasıyla Sağlık Bakanlığı'na gönderilen mektupta, bugüne kadar 26'sı hekim 52 sağlık çalışanının covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğinin anımsatıldığını ifade ederek, “Türkiye'deki hekimlerin örgütlü olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun, sağlık çalışanlarına yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini içeren bu mektup, ciddiyetle ele alınmak durumundadır” diye konuştu.

'Yeni bir strateji oluşturulmalı'

Özgür Özel açıklamasını şöyle tamamladı:

* Gelinen aşamada, corona virüsü salgınının ilk başladığı günlerde her gün kamuoyu önüne çıkarak, durumun ciddiyetini vatandaşlara aktaran Sağlık Bakanı, artık vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantılarını haftada bire kadar düşürmüştür.

* Bu, başlı başına vatandaşlarımızın salgına yönelik ciddiyetinin azalarak rehavete kapılmalarının temel gerekçelerinden biridir. İktidar partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik gerekçelerle aldığı siyasi kararların ceremesini başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız çekmektedir.

* Erdoğan'ın aldığı kararlar nedeniyle corona virüsüyle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran'dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır.

* Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır.

* Bu noktada Sağlık Bakanlığı'na ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, corona virüsüyle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz.