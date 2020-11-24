CHP'den Bahçeli'ye İmamoğlu tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterirken, "Saray'ın sözcüsü yine meydana çıkmış! Yoksulluk içinde canıyla boğuşan halkımız için söyleyecek tek sözünüz yok mu?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter'dan Bahçeli'ye yönelik, "Saray'ın sözcüsü yine meydana çıkmış!" diyen Torun, "Siyasi hayatlarını; CHP’ye laf yetiştirip, her koşulda Saray'ı desteklemeye adayanlardan bu millete fayda gelmez. Yoksulluk içinde canıyla boğuşan halkımız için söyleyecek tek sözünüz yok mu?" ifadelerini kullandı.

Torun, açıklamasında "Bahçeli, işi gücü bırakıp belediye başkanımıza laf söyleyeceğine, neresinden tutsanız elinizde kalan sağlık yönetimini tenkit etmelidir. Virüs kadar tehlikeli olan, halka doğru bilgi veren belediye başkanımız değil, millete yalan söyleyen yönetim anlayışıdır" dedi.

Bahçeli: Açıklamalarına itibar edilecek hiçbir yanı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayılarını açıklamasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle vaka ve vefat sayılarında kuşku uyandıracak, korku yaratacak ipe sapa gelmez görüş paylaşanların bize göre samimiyetleri tartışmalı, niyetleri ise kötüdür İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir yaklaşımdır."