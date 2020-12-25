CHP'den Bahçeli'nin Akşener'e 'evine dön' çağrısına ilk yorum

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “evine dön” çağrısı hakkında, “Akşener, bu çağrıya büyük bir zarafetle yanıt verdi. Bunun üzerine bizim söz söylememiz doğru olmaz” yanıtını verdi.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Ucube saray rejimi sebep, işsizlik neticesidir'

"Asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülkede, TÜİK’in hesapladığı bu rakam zulümdür. Bu zulmün sebebi ise ucube Saray rejimidir. Asgari ücret en az 3 bin 100 TL olmalıdır. Marketlerde, bebek mamalarına, tıraş bıçaklarına, 5 litre ayçiçek yağına bile alarm takılır hale geldi. Takılan bu alarmlar, yaşanan derin ekonomik krizin alarmıdır. Ucube saray rejimi sebep, milleti çaresizliğe düşüren ekonomik kriz sonuçtur. Ucube saray rejimi sebep, işsizlik neticedir. Bu ucube rejimle, Ülkemizdeki toplam işsiz sayısı 12 milyonu aştı. İşsizlerimizin sayısı, 118 ülkenin nüfusunu geçti. Bıraktık işsizler ordusunu, işsizler ülkesi olduk. Ucube saray rejimi sebep, yandaş kayırma neticedir."

'Yandaşa ballı börek millete kuru ekmek'

"Bugün tüm dünyanın en büyük 10 şirketi içinde Türk şirketleri var mı? Yok! Dünyada en çok teknoloji üreten 10 şirket arasında bir tane Türk şirketi var mı? Yok! Dünyada en hızlı büyüyen 10 şirket arasında Türk şirketleri var mı? Yok! Ama dünyada devletten en çok ihale alan 10 şirket arasında, Türkiye’den beş müteahhit birden var. Bu müteahhitlerin hangileri olduğu ise hepimizin malumu… Yine bunların yaptığı ama milletin geçmediği köprüler, yollar için milletin cebinden, önümüzdeki üç yılda 109 milyar lira çıkacak. Bu ucube rejimde prensip belli; yandaşlara ballı börek, millete ise kuru ekmek."

'AİHM kararını tanımadığınızı söylerseniz, size kargalar bile gülmez'

"Artık ortada uygulanan bir Anayasa kalmadı. Daha önce üç defa ayrı ayrı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuran Saray’ın kibirlisi, Bugün AİHM kararını tanımadığını söylüyor. Bu, Anayasa’yı rafa kaldırmaktır. Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga etmektir. 1954’ten bu yana akıp, giden bir ırmağın yönünü değiştirmektir. Türkiye, 1954’te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalayarak, taraf oldu mu? Oldu. 1987’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruyu kabul etti mi? Etti. Artık bir karar verin Sayın Erdoğan… Bir taraftan hukuk reformu, diğer taraftan ‘Yüzünü Avrupa’ya dönme’ laflarını ederken, AİHM kararını tanımadığınızı söylerseniz, size kargalar bile gülmez. Hukukun ve Anayasa’nın askıda olduğu ülkede, güven olmaz, yatırım olmaz, iş olmaz. Hukukun askıda olduğu ülkede, ekmek de askıda olur."

(CHP milletvekiline şantaj yapıldığı iddiası) "Arkadaşımız gerekli suç duyurularında bulunmuştur. Soruşturmanın gizliliği esastır. Bu çerçevede yürümektedir. Gözaltına alınanlar vardır. Yurtdışı bağlantıları vardır. Bu konuyu ihbar eden, suç duyurusunda bulunan da bizim milletvekili arkadaşımızdır. Milletvekillerimizin bu tür senaryolara kurban edilmesi kabul edilebilir değildir."

'Kürt meselesinde çözüm aranıyorsa bunun yeri Meclis’tir'

Öztrak, “Çözüm sürecine ihtimal veriyor musunuz” sorusuna, “Bundan öncekilerde de söyledik. Gizli görüşmelerin milletimizin derdine derman olması mümkün değildir. Eğer Kürt meselesinde çözüm aranıyorsa bunun yeri Meclis’tir. İktidarın, muhalefetin tüm partilerin belirli uzlaşması ile gelecektir” yanıtı verdi.