CHP'den asgari ücrete ilk tepki

CHP’li Ağbaba açıklanan asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olmasına ilişkin, "Asgari ücrete yapılan zam kuru ekmeğe gelen zamdan daha düşük kaldı. 2825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, "Açıklanan ücret, insan haklarına, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelerde yer alan bu ücretle dakikasına üç asgari ücret harcanan Saray’da fasıllarla eğlenceler düzenleyenler, 2021 yılında işçilere, emekçilere açlığa sefalete devam’ demiştir. Saray yeni yılda işçilere ‘kuru ekmek’ hediye etmiştir" diye konuştu.