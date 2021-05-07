CHP'den AKP'ye 'yalan üretim merkezi' yanıtı

AKP'nin 128 milyar doları tekrar gündeme getiren çizgi filminin ardından CHP Sözcü Faik Öztrak, gerçekleştirdiği basın toplantısında AKP'nin videosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yalanla kurulan her şey, Zamanla yıkılır…' derler. Hep söylüyoruz, hakikatlerin, er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren, Gerçeklerden kopan, Milleti unutan, Söyleyecek sözü kalmayan, Vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen, Erdoğan Şahsım Hükümeti, Şimdi çareyi çizgi film üretmekte arıyor. Çarşamba günü vizyona giren Bu yapımın müellifi kim?

İmzasını nasıl atmış, Kendini nasıl tanıtıyor” diye baktık, AK Parti’nin isim ve logosu var, Altında da, “Yalan Üretim Merkezi” yazıyor… Tesadüf mü, tevafuk mu… Yoksa “Şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler…” Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. AK Parti Yalan Üretim Merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın, Gişesi çok zayıf kaldı.

Neyse, biz film işine girmeyelim, Bu işi, Yalanı gerçek gibi anlatan popülist siyasetin, Ülkemizdeki baş mümessili Erdoğan Şahsım Hükümeti’ne bırakalım. Biz, milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz, Bilhassa gençlerimiz, Ülke çok kötü yönetildiği için, İşsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu…"

Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu'nun dün yaptığı 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' açıklamasına ilişkin Öztrak şunları kaydetti:

"Kasa tam takır olunca Turizm gelirlerine bel bağlayan Erdoğan Şahsım Hükümetinin Dışişleri Bakanının, Daha dün çıkıp, “Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” dediği de mi yalan? Daha millete edilmiş bu hakaretin dumanı tüterken, Hazine ve Maliye Bakanı’nın dün gece çıkıp, Kapanmanın vatandaşın sağlığı için değil, Turizm için olduğunu açık seçik söylediği de mi yalan? Yoksa, kasayı boşaltan Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin Bu ülkenin vatandaşlarını, “Öz yurdunda garip” “Öz vatanında parya” gibi gördüğü mü yalan?"

Ne olmuştu?

AKP'nin "Yalan üretim merkezi" notuyla paylaştığı ve sonradan sildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldığı videonun ardından CHP’den “Cuma günü saat 15:00’te gerçekleri açıklıyoruz” açıklaması gelmişti.