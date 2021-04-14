CHP’den afiş açıklaması

CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunu içeren afişler savcılık kararıyla toplatılıyor.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şunları kaydetti:

'Valiler, savcılar, mülki amirler açıkça suç işliyorlar'

"Bugün itibariyle 40 ilde astığımız afişler, pankartlar toplatıldı. Önemli olan onları kanunsuz emirlerle toplatmak değil, önemli olan bu haklı soruya cevap verebilmek. İl ilçe başkanlıklarımıza giriyorlar. Bugün itibariyle valiler, savcılar, mülki amirler açıkça suç işliyorlar çünkü kanunsuz emir veriyorlar. Polislerimize bir şey söylemedim çünkü onlara yazılı talimat veriliyor. Zorla uygulatıyorlar. Bu büyük bir hukuksuzluk, demokrasiye ağır darbedir.

Cevabını veremediğiniz için mi bu kadar korkuyorsunuz? Sarayın duvarları arasında korku o kadar büyümüş ki bu kadar haklı soruya dahi cevap veremiyorlar. Erdoğan’ın Türkiye’yi getirdiği ileri demokrasi işte bu. Muhalefet yapmak suç, soru sormak suç. Erdoğan’ın ileri demokrasisi! Ama biz sormaya devam edeceğiz, kimsenin endişesi olmasın çünkü bu milletin parası.”