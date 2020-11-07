CHP'den 'Afetlerin sorumlusu sizsiniz' diyen Erdoğan'a yanıt

"İzmir depremi, CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt, partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi.
Erdoğan'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt veren Torun, "Şehirlerimize nasıl ihanet ettiklerini kendi ağzıyla itiraf eden Erdoğan, siyasi hırsları nedeniyle hafızasını da yitirmiştir. Ucuz söylemlerle milletin aklıyla alay etmek, samimiyetsizliktir" dedi.
AKP'nin Türkiye'de 18 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Torun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: