CHP'de olaylı kongre sonrası 7 isim hakkında ihraç kararı

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı Deniz Yücel başkanlığında gerçekleşti.

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, toplantıda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan ve ilçe yönetiminin görevden alınmasına karar verildi.

CHP İzmir'de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde iki aday yarışmış, gerçekleştirilen oylama sonrası seçimi Burak Kotan kazanırken, sonuçların açıklanmasının ardından kongre salonunda bulunan iki grup arasında arbede yaşanmıştı.

Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere "çekmeyin" diyerek sözlü saldırılarda bulunan partililer, basın mensuplarına plastik sandalyeler ve yumruklar ile saldırmış, bir gazeteci linç edilmeye çalışılırken, bir basın mensubunun ise telefonu kaybolmuştu.

CHP İzmir İl Yönetimi, olayı kesin bir dille kınarken, sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılacağını duyurmuştu.

Video kayıtlarının izlenmesi sonrası kongrede basına saldıran kişiler tespit edilmiş ve İl Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.

İzmir'de toplanan İl Disiplin Kurulu ise saldırganlar hakkında işlem yapmamıştı. İl Disiplin Kurulu kararı sonrası CHP İzmir İl Başkanı konuyu Genel Merkeze taşırken, ismi tespit edilen 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

7 isme ihraç kararı

Disipline sevk edilen Tarık Akbaba, Mehmet Tokan, Onur Kurt, Yakup Yılmaz, Tayfun Ozan, Taner Gül, Hüseyin Gül, Atakan Demirtaş ve Emre Gelen için YDK kararını açıkladı. Dosyada ismi geçen Tarık Akbaba'ya delil yetersizliğinden ceza verilmezken, Mehmet Tokan içinde cezai işlem uygulanmadı.

Video kayıtlarında tespit edilen 7 isim olan Onur Kurt, Yakup Yılmaz, Tayfun Ozan, Taner Gül, Hüseyin Gül, Atakan Demirtaş ve Emre Gelen ise YDK tarafından ihraç edildi.