CHP’de kurultay sona erdi, gözler yeni ittifak çalışmalarında…

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi seçimiyle sonlandı.

“Hedef iktidar” sloganıyla toplanan ancak “geniş ittifak” söyleminin damga vurduğu kurultayda Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirken, Parti Meclisi seçimlerinde de büyük oranda istediğini alması bekleniyor.

Odak noktası ittifak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konuşmasında iktidarı “dostlarıyla” kazanacaklarını söylerken, Millet İttifakı’nı işaret etti, ittifakın “sembol” isimlerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Millet İttifakı’nı da aşan geniş bir ittifaka işaret etti.

CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun liderliği ve delege çoğunluğu ile girdiği yolun "sol" arayışları neredeyse bütünüyle geri çevirdiği, "merkez sağda" kurulacak ittifaklarla arayışlarını şekillendirdiğini söyleyebiliriz.

Bu tabloda "sol" çıkış arayışlarının CHP'de yerinin ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Şimdiden görülen CHP'nin düzenin ve sermayenin has partilerinden birisi olarak konumlanmaya ve solculuğu bir yedek sıfat olarak istismar etmeye devam edeceği...

Kılıçdaroğlu’nun listesinde dikkat çeken detay

Kılıçdaroğlu’nun listesi büyük oranda önümüzdeki dönemde olası ittifaklara itiraz etmeyecek isimlerden oluşurken, ilginç bir hamle de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu 52 ismin gireceği PM için tam 80 isimlik bir anahtar liste çıkardı.

Kadın kotası da düşünüldüğünde hazırlanan listenin neredeyse PM kontenjanın iki katı olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu’nun bu adımının listede yer alan ama seçilmesi düşük isimlere “olumlu” bir mesaj olduğu belirtilirken, listede yer alan partinin bazı önemli isimlerini ise “delegelerin sınamasına” bıraktığı değerlendirmesi yapıldı.

Yeni PM'de önemli kesikler

Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Eren Erdem ve Sera Kadıgil Sütçüoğlu gibi PM üyelerini listesine almayan Kılıçdaroğlu, muhaliflerinin önemli bir bölümünü liste dışı bıraktı.

Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Kaya’nın ve daha önce Gelecek İçin Biz ekibinde yer alan Selin Sayek Böke’nin de Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alması dikkat çekti.

Öte yandan CHP’ye yeniden dönen Aylin Nazlıaka’nın da anahtar listede yer aldığı ancak son anda listeden çıkarıldığı öne sürüldü.

Muhalifler kendi listelerini çıkardı...

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik PM'sini delmek üzere muhalifler gün boyu kulis faaliyetleri yaptı.

Ancak yapılan bu faaliyetlere karşın seçimlerde önemli bir sonuç elde edilmesi beklenmiyor.

İşte CHP PM seçiminde muhalif isimlerin çıkardığı farklı listeler:

İlk sonuçlar

CHP'de genel başkanlık seçiminin önüne geçen PM seçimleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun listesinin büyük oranda kazanması bekleniyor.

Seçimlerde ilk olarak CHP PM'ye Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girenler belli oldu.

O isimler şöyle:

1- Yunus Emre: 1021

2- Aylin Yaman: 964

3- Fethi Açıkel: 959

4- Burhan Şenatalar: 905

5- Ali Rıza Erbay: 887

6- Lale Karabıyık: 871

7- Yüksel Taşkın: 780

8- Ayşe Eser Danışoğlu: 756 (777 oy alan Onur Akın kadın kotası nedeniyle bir alt sıraya inerek PM'ye giremedi.)