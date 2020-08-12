CHP'de İnce hazırlığı

CHP yönetimiyle bir süredir tartışma içerisinde olan Muharrem İnce'nin iddialarına karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev verdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in seçim gecesi verilerine ilişkin kayıtları mercek altına aldığı, belgeleriyle seçim gecesi sandıkların kayıtlarının tutulduğuna ilişkin verileri raporlaştırdığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, bu kapsamda hangi sandıkta eksiklikler olduğu, hangi verilerin iletildiğiyle ilgili kayıtlar ele alınacak. Parti kaynakları, İnce’nin seçim gecesine ilişkin olası iddialarının eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı görüşünü de belirtiyor.

Ayrıca, İnce'nin kamuoyuna yapacağı ilk açıklamanın yeri ve saati netleşti.

İnce, Ankara'daki basın toplantısını yarın Çukumambar'daki Holiday İnn Otelde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.