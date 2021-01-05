CHP'de Fikri Sağlar'a istifa kapısı gösterildi...

"Türbanlı hakim" sözleri nedeniyle iktidar tarafından hedef alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Fikri Sağlar'a, CHP'de de istifa kapısı gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı açıklamalarla hedef aldığı Sağlar, “Kemal Bey, bu olayı vesile ederek benden kurtulmak istiyor” demişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’de yeni yılın ilk MYK toplantısında bu konu gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar hakkında, parti tüzüğüne bütün partililerin uyması gerektiğini söyleyerek “Tüzüğe göre genel başkanın sözleri partiyi bağlar. Tüzük neyi emrediyorsa o yapılıyor” dedi.

Habere göre, parti kaynakları, Sağlar’la ilgili bir disiplin süreci işletilmeyeceğini; ancak tüzükte partililerin uyması gereken kuralların çok açık olduğunu belirterek Sağlar’ın dilerse partiden ayrılabileceğine işaret etti.