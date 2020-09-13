CHP'de 'Atatürk' tartışması: Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'ın Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin kaleme aldığı yazı CHP içinde tartışma yarattı.

Yılmaz, Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir toplantıda üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını, bunun üzerine Uluç Gürkan'ın "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi” diye sorduğunu, Kaftancıoğlu'nun buna, "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" yanıtını verdiğini aktardı.

'CHP'ye üye bile olmaması gerekir'

Yılmaz, söz konusu açıklamayı değerlendiren Gürkan'ın değerlendirmesini şöyle aktardı:

“Cevap hiç anlamlı değil. Kasıtlı kullandığını da itiraf ediyor. Bu tutumdan ‘Kurtuluş Savaşı’nın lideri tamam; Cumhuriyet devrimlerine hayır’ anlamı çıkar. Atatürk ifadesine kendini ait hissetmeyen birisinin bırakın parti kademelerinde yönetici olmayı, CHP’ye üye bile olmaması gerekir. CHP Tüzüğü’nün birinci maddesi Atatürk’ü ebedi kurucu başkanı kabul eder” diyor.

Kaftancıoğlu'ndan yanıt

Kaftancıoğlu, kendisine hem sosyal medya hem de parti içinden yönelen tepkilere yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımı, Kenan Evren’in sözde Atatürkçülüğü’nden ayrıştırma çabamı bazıları anlamamazlıktan gelebilir ama başta CHP’liler olmak üzere halkımız beni de partimi de gayet iyi anlamaktadır. Atatürk’ü statik, donmuş yorumlara hapseden cuntacılara ve bugünün idealar dünyasındaki şaşkınlara karşı; hep ileriye bakan, aklı, bilimi ve devrimciliği öne çıkaran dinamik Mustafa Kemal Atatürk’ü sahiplenmeye devam edeceğim.

Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği mirası sanan ve aslında Atatürk’ü anlamayı değil daima “kullanmayı” tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun."

Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları;

“Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı”(böyle referanslarda onların hakkı:)) ) diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım.. pic.twitter.com/2EmOPDf5uh — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) September 13, 2020

CHP'de tartışma: 10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kaftancıoğlu'na tepki gösterip parti içindeki 10 Aralık hareketini hedef aldı. Çelebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz!" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise, "Atatürk soyadı; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin ,bize emanet edilen davanın adıdır" açıklamasında bulundu.

'Atatürk diyemeyen il başkanına gereken ders verilmezse bu en büyük ayıbımızdır'

Bir diğer CHP'li vekil Atilla Sertel de Kaftancıoğlu'na tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, “Atatürk” diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır ve Tacettin Bayır ise "CHP Tüzüğü Madde 1. : Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür. Hatırlatılır..." ortak mesajını paylaştı.

'Atatürk'ün ismini anmakta tereddüdü olanlar onunla problemi olanlardır'

CHP İstanbul vekili Mehmet Akif Hamzaçebi de Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi:

"Cumhuriyetimizin ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü şükranla anıyorum. ATATÜRK’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. ATATÜRK’ün ismini anmakta tereddütü olanlar O’nunla problemi olanlardır.

CHP İstanbul vekili İlhan Kesici de söz konusu tartışmaya bir tweetle katılıp şöyle dedi:

"ATATÜRK, İstiklal Savaşı’mızda Heyet-i Temsiliye Reisi, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Gazi, Mareşal ve Ebedi Başkumandanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve Cumhurbaşkanımız olduktan sonraki başardıklarıyla da Ulu Önderimiz ve ATATÜRK olmuştur. Şükran ve rahmetle anıyorum"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'se şu sözleri kullandı:

"Milletimiz gönlüne koymuş haykırmış, Türk'ün Ata'sı demiş. ATATÜRK demekten rahatsız olanlar, gözlerinizin içine bakarak haykırıyoruz Mustafa Kemal Atatürk bizim yol göstericimizdir.Atamızı her seferinde polemik konusu yapan 'kişi', o koltuğa yakışmıyor, bizleri temsil etmiyorsun"