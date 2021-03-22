CHP'de 40 kişi istifa edip, Muharrem İnce'nin hareketine geçti

CHP Denizli'de istifa ederek Muharrem İnce'nin lideri olduğu Memleket Hareketi'ne katılan 40 kişi bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Numan Bozca, "iktidardan memnun olup tek dertlerinin kendi koltuğu olanlarla" yollarını ayırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Bugün burada 200’den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz.”

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.